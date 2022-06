Stand: 06.06.2022 09:13 Uhr Moorfleet: 19-Jähriger schießt in Fastfood-Restaurant mit Gaswaffe

In einem Fastfood-Restaurant in Moorfleet hat am Sonntagabend ein 19-Jähriger mit einer Gaswaffe geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er sich mit einem Angestellten über seine Bestellung gestritten. Dann zückte er plötzlich die Waffe. Mehrere Gäste sowie der 19-jährige Angestellte wurden leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist auf freiem Fuß, weil keine Haftgründe vorlagen. | Sendedatum NDR 90,3: 06.06.2022 09:00