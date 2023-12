Stand: 21.12.2023 16:14 Uhr Messerangriff in Wilstorf: 27-Jähriger verletzt

In Wilstorf ist in der Nacht zum Donnerstag ein 27-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, war der Mann mit seiner Freundin in der Winsener Straße unterwegs. Plötzlich stach ihm ein Unbekannter im Vorbeigehen in den Rücken. Der 27-Jährige musste notoperiert werden. Der Täter blieb trotz einer Sofortfahndung unerkannt. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise geben können.

