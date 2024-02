Stand: 13.02.2024 06:56 Uhr Mehr Verspätungen bei Linienbussen in Hamburg

Die Linienbusse in Hamburg sind unpünktlicher geworden. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervor. Demnach hatten knapp sieben Prozent der Hochbahn-Busse im vergangenen Jahr mehr als fünf Minuten Verspätung. Bei den VHH-Busse waren sogar mehr als zwölf Prozent nicht pünktlich - allerdings gilt bei den VHH ein Bus schon ab drei Minuten als verspätet. CDU-Fraktionschef Dennis Thering kritisierte, dass Busse in Hamburg viel zu häufig in Staus und Baustellen feststecken.

