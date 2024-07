Stand: 22.07.2024 10:53 Uhr Mehr Touristen übernachteten im Mai in Hamburg

Im Mai haben mehr Gäste in Hamburg übernachtet als im Vorjahr. Laut Statistikamt Nord waren es mehr als anderthalb Millionen Übernachtungen in Hotels und Pensionen. Auch die Zahl der Gäste stieg leicht an, auf gut 680.000. Jeder fünfte Tourist kam aus dem Ausland. Die meisten von ihnen aus Österreich gefolgt von der Schweiz und Großbritannien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.07.2024 | 11:00 Uhr