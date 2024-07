Stand: 03.07.2024 14:09 Uhr Mehr Ladendiebstähle in Hamburg im vergangenen Jahr

In Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich mehr gestohlen worden. Am höchsten war der Anstieg bei Ladendiebstählen. Es waren rund 20.000 Taten mehr als im Vorjahr. Die Polizei begründet diesen Anstieg unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten in Hamburg. Auch der Einsatz von mehr Ladendetektiven sei dafür verantwortlich. Am Dienstag hatte das Handlungsforschungsinstitut EHI eine neue Studie vorgestellt. Demnach lag der Schaden durch Ladendiebstahl deutschlandweit bei 2,8 Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.07.2024 | 13:00 Uhr