Stand: 11.12.2024 16:35 Uhr Mehr Fördergelder für Hamburger Sportvereine und Verbände

Der organisierte Sport in Hamburg erhält in den nächsten Jahren deutlich mehr öffentliche Fördergelder als bisher. Das garantiert der neue Sportfördervertrag für die Jahre 2025 bis 2028, den der Hamburger Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch zusammen mit den Spitzen des Hamburger Sportbundes und des Hamburger Fußball-Verbandes im Rathaus unterschrieb. In den Jahren 2025 und 2026 wird die Sportförderung demnach pro Jahr um 765.000 Euro auf rund 11,8 Millionen Euro steigen. 2027 und 2028 kommen noch einmal 210.000 Euro jährlich dazu.

11.12.2024