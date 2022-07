Mehr Balkon-Solaranlagen in Hamburg angemeldet Stand: 29.07.2022 11:11 Uhr In Zeiten von steigenden Energiekosten wird es in Hamburg immer beliebter, eigenen Solarstrom vom Balkon aus zu erzeugen. Das zeigen aktuelle Zahlen von Stromnetz Hamburg.

Wer eine Balkon-Solaranlage in Betrieb nehmen möchte, muss sie beim Netzbetreiber anmelden. In Hamburg gab es dieses Jahr allein im ersten Halbjahr über 200 Anmeldungen - das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Immer mehr wollen damit einen eigenen Beitrag zur Energiewende leisten.

Ausrichtung des Balkons wichtig

Wenn ein Balkon ohne Schatten nach Süden ausgerichtet ist, kann ein Balkon-Kraftwerk etwa 250 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. So viel verbrauchen ein Kühlschrank und eine Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt.

Verbraucherzentrale rät zu Rücksprache mit Vermieter

Um Ärger zu vermeiden, sollten Mieterinnen und Mieter das Ganze mit dem Vermieter absprechen, rät die Verbraucherzentrale. Am besten kauft man ein Paket aus Wechselrichter und Solar-Panels im Fachhandel. Balkon-Kraftwerke gibt es aber auch im Baumarkt und bei Discountern. Sie kosten meist 400 bis 600 Euro.

Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend um 19.30 Uhr im Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.07.2022 | 12:00 Uhr