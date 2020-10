Maskenpflicht in Hamburg wird ab Montag ausgeweitet Stand: 10.10.2020 14:58 Uhr Weil der sogenannte Corona-Inzidenzwert in Hamburg weiter hoch ist, wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Ab Montag gilt sie zum Teil auch unter freiem Himmel.

Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte bei einer Pressekonferenz im Rathaus, dass ein Mund-Nasen-Schutz künftig in allen öffentlichen Gebäuden Pflicht wird, sowie in der Gastronomie auch für Beschäftigte. Sperrstunden will der Senat vermeiden. Ebenso gilt die Maskenpflicht künftig auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie auf Demonstrationen und dort, wo es auf Hamburgs Straßen oder Plätzen eng wird. Im Internet wurde eine Karte veröffentlicht, auf der die jeweils betroffenen Straßen und Plätzen zu sehen sind.

Maskenpflicht im Freien nur an bestimmten Orten

Die Maskenpflicht im Freien ist aber auf konkrete Orte und Zeiten beschränkt. Nach Informationen von NDR 90,3 ist zum Beispiel die Große Freiheit betroffen, jeweils freitags und sonnabends zwischen 18 und 4 Uhr. Zudem soll die Maskenpflicht am Wochenende auch auf dem Alma-Wartenberg-Platz, dem Schulterblatt und dem Mühlenkamp gelten. Wer sich nicht daran hält, müsse mit einem Bußgeld rechnen, so die Gesundheitssenatorin.

VIDEO: Hamburg verschärft die Maskenpflicht (1 Min)

Ziel: Kontaktnachverfolgung weiter sicherstellen

Inzwischen gibt es laut Leonhard auch mehr Erkranke unter den Älteren. "Wir sind weit entfernt von einer Situation, wo unser medizinisches System an seine Grenzen gelangt, trotzdem stellen wir Steigerungsraten fest", sagte die Senatorin. Sie betonte, dass es nicht nur um die 98 Neu-Infizierten gehe, sondern auch um "all die Dinge, die daraus folgen." Jeder Corona-Fall ziehe Hunderte Testungen, Quarantäneanordungen und Kontaktnachverfolgungen nach sich. Werde eine Erzieherin in einer Kita positiv getestet, könne das die Schließung der ganzen Kita nach sich ziehen. Viele müssten anschließend in Quarantäne - und die Eltern die Betreuung ihrer Kleinkinder organisieren.

Tschentscher: Weiter konsequente Corona-Kontrollen

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, es komme besonders auf den Bereich der Gastronomie an, wenn man verhindern wolle, dass sich Corona weiter ausbreite. Er verwies auf München. Die Stadt habe es geschafft, ihren Inzidenzwert zu senken, indem sie Alkohol im öffentlichen Raum verboten, private Feiern eingeschränkt und verstärke Kontrollen durchgeführt hatte. In Hamburg seien die Inzidenzen vergleichsweise niedrig. Aber "wir werden weiterhin sehr konsequent kontrollieren und über Bußgeldverfahren auch sanktionieren", kündigte Tschentscher an.

AUDIO: Maskenpflicht in Hamburg gilt ab Montag zum Teil im Freien (1 Min)

