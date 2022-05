Stand: 12.05.2022 10:25 Uhr Mann nach Arbeitsunfall in Billbrook schwer verletzt

In Billbrook ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Offenbar war er bei Reinigungsarbeiten von einer Leiter in einen Industrietank gestürzt. Dabei soll er sich an Kopf und Hals verletzt haben. Die Höhenretter der Feuerwehr konnten ihn aus dem Tank retten. Ein Notarzt brachte ihn ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 10:00