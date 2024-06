Stand: 06.06.2024 18:00 Uhr Mann in Wilhelmsburg mit Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in Wilhelmsburg ist am Mittwochnachmittag ein 39-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Beamtinnen und Beamte konnten den Verdächtigen am Abend in seiner Wohnung nahe des Tatorts ausfindig machen und dort auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Mithilfe des Spezialeinsatzkommandos wurde der 28-Jährige festgenommen. Insgesamt waren mehr als ein Dutzend Streifenwagen-Besatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Das Opfer hatte bei der Auseinandersetzung eine Stichverletzung am Rücken erlitten, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.06.2024 | 18:00 Uhr