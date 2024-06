Stand: 06.06.2024 06:06 Uhr Mann bei Streit in Wilhelmsburg mit Messer verletzt

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Mittwochabend ein 28-Jähriger bei einem Streit durch einen Messerstich in den Rücken verletzt worden. Offenbar war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vorausgegangen. Tatort war in der Nähe einer Tankstelle in der Neuhöfer Straße. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen.

