Männer in Fuhlsbüttel schmeißen Päckchen über Gefängnismauer Stand: 10.07.2022 18:54 Uhr An der JVA Fuhlsbüttel haben mehrere Männer am Sonntag Päckchen über die Gefängnismauer geworfen. Die Polizei konnte zwei von ihnen festnehmen.

Eine Frau hatte die drei Männer dabei beobachtet, wie sie die Päckchen über die Mauer warfen. Sie rief die Polizei. Weil die Männer in der Zwischenzeit unerkannt entkamen, fahndete die Polizei nach dem Fluchtauto - und entdeckte es auf einem Parkplatz am Friedhof Ohlsdorf. Allerdings leer. Die Beamten zogen sich zurück und warteten, bis die drei Männer zu ihrem Auto zurückkehrten. Dann schlugen sie zu.

AUDIO: Drei Männer werfen Päckchen über Mauer der JVA Fuhlsbüttel (1 Min) Drei Männer werfen Päckchen über Mauer der JVA Fuhlsbüttel (1 Min)

Einem Mann gelingt die Flucht

Zwei Männer konnten festgenommen werden, der dritte entkam. Nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden, konnten die beiden wieder nach Hause. Es gab keine Haftgründe. Was in den Päckchen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Dazu soll es erst am Montag neue Informationen geben. Es ist allerdings nicht unüblich, dass Freunde oder Verwandte von Gefängnisinsassen versuchen, Gegenstände oder Konsumgüter auf diesem Weg ins Gefängnis zu schmuggeln.

Weitere Informationen Santa Fu: Mindestens zwölf Gefangene mit Corona infiziert Nach mehreren positiven Corona-Tests waren auch zwölf PCR-Tests Hamburger Gefangener positiv. Auch in der JVA-Belegschaft gibt es Infektionen. (03.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.07.2022 | 16:00 Uhr