MSC-Einstieg bei der HHLA: Demonstration in der Speicherstadt Stand: 21.02.2024 18:36 Uhr In der Hamburger Speicherstadt haben am Mittwochabend etwa 500 Menschen gegen den geplanten Einstieg der Großreederei MSC bei der Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) demonstriert. Zum Protest aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di.

Seit Wochen laufen ver.di und die Hafenarbeiter und -arbeiterinnen Sturm gegen die Einstiegspläne. Diese Demonstration sollte nochmal ein Zeichen setzen. Für ver.di ergibt die Teilprivatisierung der HHLA keinen Sinn. Ver.di-Landeschefin Sandra Goldschmidt spricht von einem Irrsinn. Die Zusage der Stadt, dass es die kommenden fünf Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, reicht ihr nicht. Goldschmidt warnt vor den möglichen negativen Auswirkungen auf Beschäftigung, Arbeitsbedingungen und Tarife.

Regierungserklärung und Debatte über MSC-Einstieg

Der rot-grüne Senat hingegen argumentiert, durch den Einstieg der Schweizer Reederei MSC werde die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens verbessert. In der kommenden Woche ist der geplante Einstieg Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will dann zunächst eine Regierungserklärung abgeben. Anschließend wollen die Abgeordneten die Drucksache debattieren. Der Senat hatte dem Teilverkauf der HHLA am vergangenen Dienstag zugestimmt.

Hamburg und MSC wollen HHLA gemeinsam führen

Die Stadt Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, an dem MSC maximal 49,9 Prozent und die Stadt 50,1 Prozent halten soll. MSC und die Stadt haben bereits zugesagt, das Eigenkapital der HHLA um insgesamt 450 Millionen Euro zu stärken. Der Hafenbetreiber braucht in den kommenden Jahren viel Geld, um die Containerterminals in Hamburg zu modernisieren.

