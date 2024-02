Hamburger Senat beschließt Einstieg von MSC bei der HHLA Stand: 13.02.2024 14:46 Uhr Der geplante Deal der Stadt Hamburg mit der Schweizer Reederei MSC hat eine wichtige Hürde genommen: Der Senat hat dem Geschäft am Dienstag zugestimmt. MSC kann demnach knapp die Hälfte der Anteile am Hafenbetreiber HHLA übernehmen, darunter auch Aktien der Stadt.

Knapp 93 Prozent der HHLA-Aktien kontrollieren Stadt und MSC bereits jetzt, die Reederei kauft allerdings nahezu täglich weiter Anteile an der Börse auf. Was für den Abschluss des Hafengeschäfts noch fehlt, ist unter anderem die Zustimmung der EU - und der Bürgerschaft. Die soll nun Einsicht in die Verträge erhalten, die die Stadt schon mit MSC geschlossen hat. In der übernächsten Bürgerschaftssitzung will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) außerdem eine Regierungserklärung abgeben.

Immobilien sollen vom Geschäft abgetrennt werden

Laut Senatsbeschluss rechnet die Stadt ab dem kommenden Jahr zunächst mit weniger Einnahmen aus ihrer HHLA-Beteiligung als bisher, weil sie Anteile an MSC verkauft. Künftig werde man allerdings von höheren Erträgen profitieren, so der Senat. Und in einem Punkt scheint der Senat auf Bedenken von Kritikern und Kritikerinnen des Deals eingegangen zu sein. Nämlich bei der Frage, wie künftig sichergestellt werden kann, dass MSC keinen Zugriff auf die Immobilien der Speicherstadt bekommt - die gehört nämlich derzeit der HHLA. Laut Senat ist nun geplant, diesen Teil der HHLA abzutrennen, sobald es rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Hamburg und MSC wollen HHLA gemeinsam führen

Die Stadt Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, an dem MSC maximal 49,9 Prozent und die Stadt 50,1 Prozent halten soll. MSC und die Stadt haben bereits zugesagt, das Eigenkapital der HHLA um insgesamt 450 Millionen Euro zu stärken. Der Hafenbetreiber braucht in den kommenden Jahren viel Geld, um die Containerterminals in Hamburg zu modernisieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.02.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen