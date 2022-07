Lufthansa-Streik: 18 Flüge fallen in Hamburg aus Stand: 26.07.2022 12:18 Uhr Mitten in den Sommerferien drohen wieder Streiks bei der Lufthansa. Während die Urabstimmung bei den Piloten läuft, hat die Gewerkschaft ver.di die bundesweit etwa 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen.

Passagiere der Lufthansa müssen sich deshalb auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Der Ausstand soll am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 6 Uhr enden. Die Beschäftigten des Bodenpersonals sind zuständig für Passagier-, Gepäck- und Frachtabfertigung, für die Wartung der Flugzeuge und auch dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben. Am Airport in Fuhlsbüttel werden zwar auch Teile der Arbeit von Fremdfirmen erledigt, aber der bundesweite ganztägige Ausstand wird sich auch in der Hansestadt auf den Flugplan auswirken.

Fast 1000 Flüge bei Lufthansa gestrichen

Wie die Lufthansa am Dienstag mitteilte, wird nahezu das komplette Flugprogramm an den deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Damit fallen am Mittwoch fast 1.000 Flüge aus. In Hamburg wurden bislang 18 Starts nach Frankfurt und München gestrichen. Drei Flüge nach München findet nach aktuellem Stand noch wie geplant statt. In Hannover sind sechs Flüge betroffen. Die Lufthansa kündigte an, einen Sonderflugplan auszuarbeiten.

AUDIO: Bodenpersonal der Lufthansa soll am Mittwoch streiken (1 Min) Bodenpersonal der Lufthansa soll am Mittwoch streiken (1 Min)

Ver.di fordert mehr Geld für Beschäftigte

Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte ver.di als "unzureichend" abgelehnt, aber für den 3. und 4. August eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart. Nach Gewerkschaftsangaben hatte das Unternehmen bei den Verhandlungen Festbeträge und eine ergebnisabhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Die Gewerkschaft fordert hingegen bei 12 Monaten Laufzeit 9,5 Prozent mehr Geld in den Lohntabellen. Dabei sollen die unteren Lohngruppen besonders profitieren. Die Gehaltssteigerung soll laut Gewerkschaft mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steigt.

Ver.di: Bodenpersonal zunehmend überlastet

Angesichts der Überlastung, der hohen Inflation und eines Lohnverzichts über drei Jahre seien deutliche Lohnsteigerungen gerechtfertigt, erklärte die Verhandlungsführerin von ver.di, Christine Behle. Sie ist ver.di-Vizevorsitzende und zudem stellvertretende Vorsitzende des Lufthansa-Aufsichtsrats. Die Situation auf den Flughäfen eskaliere, sagte Behle.

Lufthansa: Ausstand "unzumutbar" für Passagiere

Die Lufthansa bezeichnete den geplanten Ausstand als "unzumutbar" für Kundschaft und Mitarbeitende. Eine Arbeitsniederlegung von dieser Dauer über alle Standorte hinweg könne kaum noch als Warnstreik bezeichnet werden, erklärte Personalvorstand Michael Niggemann. "Das ist umso unverständlicher, als die Arbeitgeberseite bereits hohe und sozial ausgewogene Vergütungserhöhungen angeboten hat - trotz der nach der Corona-Krise wirtschaftlich für die Lufthansa weiter angespannten Situation, hoher Schuldenlasten und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft", so Niggemann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt