Leiche am Hamburger Fischmarkt aus der Elbe geborgen

Am Altonaer Fischmarkt ist offenbar jemand in der Elbe ertrunken. Am Sonnabend gegen 10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach Altona gerufen. Passanten hatten eine leblose Person in der Elbe treibend gesehen. Nahe des Fischmarkts wurde sie aus dem Wasser geborgen. Zu Alter oder Geschlecht konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

