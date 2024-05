Wohnen und Arbeiten in Rothenburgsort: Richtfest für zwei Bauprojekte

Stand: 27.05.2024 13:40 Uhr

Richtfest in Hamburg-Rothenburgsort: Zwischen Bille und Elbe entsteht ein neues Quartier, in dem gelebt und gearbeitet werden soll. Ein Baustein dafür sind die Projekte "Rodenborg" und "Rodenworks" an der Marckmannstraße.