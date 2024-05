Angriffe auf Politiker: Neue Zahlen für Hamburg Stand: 27.05.2024 13:34 Uhr Zuletzt sorgten mehrere Fälle von Angriffen auf Politikerinnen und Politiker für Schlagzeilen. Am Wochende war eine niedersächsiche Landtagsabgeordnete der Grünen in einer Fußgängerpassage in Göttingen geschlagen worden. Wie sieht es in Hamburg aus?

In diesem Jahr gab es nach Angaben der Polizei bis Anfang Mai in Hamburg 15 Straftaten gegen Politikerinnern und Politiker. Es ging unter anderem um Beleidigungen oder Bedrohungen. Svenja Ilona Hahn von der Hamburger FDP sagt, dass sie schon mal an einem Wahlkampfstand angeschrien und bespuckt worden sei. Auch Politiker von der AfD sind in diesem Jahr im Billstedt-Center und auch in Harburg attackiert worden. Rundweg alle Parteien in Hamburg berichten von Sachbeschädigungen an ihren Wahlplakaten. Die Polizei spricht für dieses Jahr von bislang 104 Fällen. Meist sind das Schmierereien, die aber mitunter extrem brutal wirken. Zum Beispiel wenn mit roten Farbkreisen Einschusslöcher in den Kopf dargestellt werden.

Rückblickend sind in den Jahren 2021 bis Ende 2023 die Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker nicht mehr geworden. So wurden 2021 von der Polizei insgesamt 113 Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker registriert, 2022 waren es 48 und im vergangenen Jahr 88.

Zu den Zahlen für dieses Jahr betonte die Polizei, bei unterjährigen Statistiken könnte es noch Veränderungen durch Nachmeldungen und neue Erkenntnisse geben. Für 2024 wurden Straftaten bis zum 6. Mai 2024 erfasst.

