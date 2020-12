Lange Schlange vor Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen Stand: 23.12.2020 08:54 Uhr Vor Weihnachten einen Schnelltest machen und dann mit gutem Gefühl, nicht mit Corona infiziert zu sein, zu den Verwandten oder Freunden fahren? Das wollen viele Hamburgerinnen und Hamburger.

Vor den Weihnachtstagen gibt es weiter viel Andrang am Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen. Heute bildete sich bereits am Morgen eine Hunderte Meter lange Schlange. Die Menschen stehen vom Terminal 2 bis zum Terminal Tango, wo das Testzentrum des kommerziellen Anbieters Centogene ist - quasi einmal quer durch den Flughafen. Auch andere Anbieter in der Stadt melden, dass sich deutlich mehr Menschen vor den Weihnachtsfeiertagen testen lassen wollen.

Gesundheitsbehörde: Corona-Schnelltests nur Momentaufnahme

Die Gesundheitsbehörde hatte bereits am Dienstag darauf hingewiesen, dass sich niemand mit einem solchen Test zu sehr in Sicherheit wiegen sollte. "Schnelltests bieten nur eine Aussage über den Testzeitpunkt", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Wer danach wieder andere Kontakte habe, könne sich dort infiziert haben.

"Vor allem sollte man den Schnelltest nicht selber durchführen, denn jeder Schnelltest kann nur so viel Aussage treffen, wie auch die Probe professionell entnommen worden ist." Das könne man bei sich selbst höchstwahrscheinlich nicht.

Viele Anbieter vor Weihnachten ausgelastet

Aber viele Anbieter bieten erst nach Weihnachten wieder Termine an. Der private Anbieter, der auf dem Spielbudenplatz Gurgeltests anbietet, etwa und auch das Testzentrum des Roten Kreuzes in Hamm. Im kommerziellen Testzentrum des Flughafens ist die Nachfrage daher entsprechend groß.

