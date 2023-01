Landesrundfunkrat nimmt Stellung zur Situation beim NDR Hamburg

Stand: 26.01.2023 15:44 Uhr

Der Landesrundfunkrat des NDR in Hamburg hat sich noch einmal mit den Vorwürfen bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal beschäftigt. In einer Stellungnahme gab das Gremium am Donnerstag mehrere Empfehlungen ab.