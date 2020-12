Ladestationen für Elektroautos: Hamburg auf Platz drei Stand: 04.12.2020 16:11 Uhr Hamburg gehört immer noch zur Spitzengruppe beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland. Andere Städte verfügen jedoch über mehr Ladestationen.

1.116 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos und Plug-In-Hybridfahrzeuge gibt es in Hamburg, wie die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe) berichtet. Berlin (1.355) und München (1.286) liegen demnach aber vor der Hansestadt. Auf Platz vier folgt dem Bericht zufolge mit großem Abstand Stuttgart mit 498 Ladesäulen. Die Zeitung beruft sich auf eine Erhebung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, der ein bundesweites Ladesäulenregister führt.

Immer mehr E- und Hybridwagen auf Hamburgs Straßen

Christoph Steinkamp, Geschäftsführer von hySOLUTIONS, sagte NDR 90,3, mit 32.000 Ladevorgängen im Oktober sei der bisherige Rekord in Hamburg gemessen worden. Das städtische Unternehmen organisiert den Ausbau des Ladenetzes. Auf den Straßen der Stadt fahren nämlich immer mehr E- und Hybridwagen: Laut Kraftfahrtbundesamt gibt es in Hamburg den größten Anteil bei allen zugelassenen Autos, vor Berlin und Baden-Württemberg. Der rot-grüne Senat will dafür jedes Jahr 200 neue Ladepunkte bauen lassen.

AUDIO: Ladestationen: Hamburg hinkt hinterher (1 Min)

Bundesweit hinkt der Ausbauplan der Regierung dem Zeitplan hinterher. Deshalb hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein weiteres milliardenschweres Förderprogramm angekündigt. Denn das Ladenetz innerhalb Hamburgs kann noch so gut sein - viele an Elektroautos Interessierte schrecken fehlende Ladesäulen auf langen Fahrten vom Kauf ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.12.2020 | 17:00 Uhr