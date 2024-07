Stand: 31.07.2024 19:36 Uhr Kritik an Anzahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Hamburg

Nach Ansicht des Sozialverbands Deutschland gibt es in Hamburg zu wenig öffentliche Trinkwasserbrunnen. Diese seien angesichts der sommerlichen Temperaturen für Obdachlose überlebenswichtig - gerade in der Innenstadt, wo sich die Tageshitze lange halte, müsse es mehr geben. Rund um den Hauptbahnhof hielten sich zudem jeden Tag viele Reisende auf. In Hamburg gibt es laut Soziaverband 38 Trinkstellen, in Berlin dagegen 166 und in Wien mehr als 1.000.

