Stand: 30.01.2023 20:57 Uhr Kinderärztliche Infektpraxis in Altona wird geschlossen

Die kinderärztliche Infektpraxis in der Stresemannstraße in Altona wird am Dienstag geschlossen. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) mitgeteilt. Die KVH begründet dies mit einer "äußerst übersichtlichen Inanspruchnahme". Täglich seien meist nur eine Handvoll Patientinnen und Patienten gekommen. Die kinderärztliche Infektpraxis war eingerichtet worden, um den Ansturm auf die regulären Kinderarztpraxen während der RS-Virus-, Grippe- und Corona-Welle im vergangenen Herbst abzufangen.

