Stand: 13.01.2025 17:58 Uhr Kieler Straße: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Stellingen hat ein 61 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Hamburger Polizei fuhr er auf dem Radweg an der Kieler Straße. Kurz vor der Überquerung der Autobahn 7 stürzte der Mann aus bisher unbekannten Gründen und blieb regungslos liegen. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf den bewusstlosen Mann aufmerksam. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.01.2025 | 19:30 Uhr