Karlsruhe schränkt Datenverarbeitung durch Polizei in Hamburg ein Stand: 16.02.2023 10:48 Uhr Die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalyse-Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das gab das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag bekannt.



Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei aber möglich, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Gerichtspräsident Stephan Harbarth, bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Das Urteil richtet sich nicht gegen jegliche Weiterverarbeitung von Daten, sondern nur gegen die Nutzung zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. So wie diese in Hessen und Hamburg derzeit geregelt ist, verstößt sie dem Gericht zufolge gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Beide Länder müssen nun nachbessern.

Neue Software verknüpft bestehende Daten

Mit der neuen Analyse-Software der US-Firma Palantir für riesige Datenmengen will die Polizei potenziellen Straftäterinnen und -tätern schneller auf die Spur kommen. Das Programm durchforstet Datenbanken, um Querverbindungen zu entdecken, die den Ermittlerinnen und Ermittlern sonst vielleicht nicht auffallen würden. So sollen Beziehungen zwischen Menschen, Gruppen oder auch Orten und Dingen hergestellt werden können.

Geraten Unbescholtene ins Visier der Ermittler?

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die die Überprüfung in Karlsruhe angestoßen hatte, hält das für hochproblematisch. Das Programm mache auch vor unbescholtenen Menschen nicht Halt. Außerdem sei die Verlockung groß, mit der Zeit auch externe Daten einzuspeisen - etwa aus sozialen Netzwerken.

Technik in Hamburg noch nicht im Einsatz

In Hessen, wo die Polizei schon seit 2017 mit der Software arbeitet, bekommt der Gesetzgeber bis spätestens Ende September Zeit, die problematische Vorschrift neu zu regeln. Bis dahin bleibt sie mit deutlichen Einschränkungen in Kraft. In Hamburg wird die Technik noch nicht genutzt, es wurde lediglich die gesetzliche Grundlage für ihre Nutzung geschaffen. Das Gericht erklärte nun den Passus für nichtig.

