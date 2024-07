Stand: 16.07.2024 12:09 Uhr KKH: Krankmeldungen in Hamburg auf Höchststand

In Hamburg hat die Zahl der Krankschreibungen einen Höchststand erreicht. Das zeigt eine Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Demnach kamen im ersten Halbjahr auf 100 erwerbstätige Kassenmitglieder 202 Krankheitsfälle. Im Durchschnitt war jede und jeder Berufstätige in dem Zeitraum gut zweimal krankgeschrieben. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren, also im ersten Halbjahr 2019, registrierte die KKH noch deutlich weniger Ausfälle - da waren es 107 auf 100 Mitglieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.07.2024 | 12:00 Uhr