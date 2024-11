Stand: 22.11.2024 15:03 Uhr K-Frage in der SPD: Hamburgs Bürgermeister Tschentscher erleichtert

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich erleichtert über die Klärung der Kanzlerkandidatur in seiner Partei gezeigt. Er sei froh, dass die Entscheidung für Olaf Scholz gefallen sei, sagte er am Rande der Bundesratssitzung in Berlin. "Olaf Scholz ist ein starker Kanzler, der in einer schwierigen politischen Konstellation unser Land durch viele Krisen geführt hat. Und er ist auch der richtige Kanzlerkandidat, weil er eben ein erfahrener, ein durchsetzungsstarker Politiker ist." Zugleich äußerte Tschentscher Verständnis für diejenigen, die Verteidigungsminister Boris Pistorius anstelle von Scholz ins Rennen schicken wollten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.11.2024 | 15:00 Uhr