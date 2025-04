Erster verkaufsoffener Sonntag 2025: Tumultartiger Start in Hamburg Stand: 06.04.2025 14:16 Uhr "Frühlingszauber" in der City: Unter diesem Motto sind heute viele Geschäfte in Hamburg von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es kleinere Konzerte, Ausstellungen und andere Aktionen.

Es ist der erste von vier verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Allein in der Innenstadt und der Hafencity werden rund 350.000 Menschen erwartet.

Letzter verkaufsoffener Sonntag vor Westfield-Eröffnung

Gleichzeitig ist es der letzte verkaufsoffene Sonntag vor der Westfield-Eröffnung nächste Woche in der Hafencity. Konkurrenz oder Bereicherung für die Geschäfte in der Innenstadt? Hamburgs City Managerin Brigitte Allkemper sagt dazu: "Zum einen wird natürlich gerade am Anfang die Magnetwirkung groß sein. Unser Ziel im City-Management ist, dass eine Einheit erwächst". Sie hofft, dass auch die Innenstadt-Geschäfte vom Magneten Westfield profitieren werden.

Beliebte Shopping-Ziele am Sonntag

Allkemper rechnet damit, dass Besucherinnen und Besucher heute vor allen Dingen Ostergeschenke, Dekoartikel und Frühlings- und Sommerkleidung kaufen. Außerdem, so Allkemper, stünden wir am Beginn der Hochzeitssaison "und dann folgen gleich die Abibälle, das heißt, im Moment ist der große Renner festliche Garderobe".

Kostenlose Aktionen in der Innenstadt

Außerdem gibt es in der City viele kostenlose Aktionen. Beispielsweise einen Rad-Parcours mit Holzhindernissen am Gänsemarkt, eine große Trapez-Trampolinanlage am Mönckebrunnen, Yoga-Sessions in der Galleria Passage oder Hip-Hop-Performances im Jupiter. Ein neues Restaurant verkauft zur Eröffnung Döner für einen Cent. Hunderte zumeist junge Leute stehen dafür Schlange vor und in der Europa Passage.

Shopping-Angebote in allen Hamburger Bezirken

Hamburgerinnen und Hamburger können aber nicht nur in der Innenstadt bummeln und shoppen. Die Geschäfte haben teilweise auch in den anderen Bezirken geöffnet - wie unter anderem in Altona, Bergedorf oder Wandsbek. Auch große Einkaufszentren wie zum Beispiel das Phoenix-Center, das Alstertal-Einkaufszentrum, das Billstedt-Center oder die Hamburger Meile sind dabei. Einen Überblick über alle Shopping-Angebote in den Bezirken listet die Stadt Hamburg auf ihrer Homepage auf.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Die Geschäfte werden in diesem Jahr auch am 6. Juli, 28. September und 2. November öffnen.

