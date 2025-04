FC St. Pauli: Stürmer Simon Zoller beendet im Sommer Karriere Stand: 05.04.2025 13:17 Uhr Angreifer Simon Zoller vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli hat in seiner Karriere immer wieder verletzungsbedingte Rückschläge einstecken müssen. Nun zieht er einen Schlussstrich und wird seine Laufbahn nach der Saison aus gesundheitlichen Gründen beenden.

"Die Entscheidung ist jetzt über die letzten Monate einfach gereift", teilte der 33-Jährige in einem emotionalen Video auf seinem Instagram-Kanal mit. Zoller kam in dieser Saison aufgrund von Verletzungsproblemen noch in keinem einzigen Spiel für St. Pauli zum Einsatz. Auch perspektivisch werde er nicht auf den Platz zurückkehren können, sagte der Stürmer.

"Ich bin damit happy, ich fühle mich damit gut." Simon Zoller

In seiner Laufbahn spielte er auch für den Karlsruher SC, den VfL Osnabrück, den 1. FC Köln, den 1. FC Kaiserslautern und den VfL Bochum. Der Angreifer wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt. Es sei auch "vom Kopf her schwierig" gewesen, dagegen anzukämpfen. "Ich bin damit happy, ich fühle mich damit gut", sagte Zoller über seine Entscheidung. 2016 heiratete der Profi die Sportmoderatorin Laura Wontorra, ehe sich das Paar sechs Jahre später trennte.

