Hamburger Straßenfeste: Veranstalter kämpfen mit hohen Kosten Stand: 04.04.2025 17:46 Uhr Bundesweit werden derzeit einige Straßenfeste und Jahrmärkt abgesagt. Die Sicherheitsmaßnahmen sind vielen Veranstaltern zu teuer geworden. Auch in Hamburg wird das kurz vor Saisonstart diskutiert.

Ob Eppendorfer Landstraßenfest oder Weihnachtsmarkt: Uwe Bergmann ist Veranstaltungsmanager seit 40 Jahren. Er weiß um den Aufwand und das Risiko im Hinblick auf die Sicherheit.

Die Auflagen sind hoch und seit dem tödlichen Messeranschlag in Solingen auf einem Stadtfest noch höher. Die Kosten dafür muss Bergmann alleine tragen. Ein Problem für ihn: "Alle haben das Anliegen, es sicher zu machen. Aber wir als Veranstalter sind am Rande unserer Möglichkeiten. Die Belastung, die Dinge zu finanzieren, wird immer größer. Die Refinanzierung wird immer schwieriger."

Für die Sicherheit fällt ein fünfstelliger Betrag an

Denn zusätzlich fallen Gebühren für die Nutzung von öffentlichen Flächen an. Für das Eppendorfer Landstraßenfest seien das etwa 30.000 Euro. Und für die Sicherheit: ebenfalls ein fünfstelliger Betrag, unter anderem für bemannte Lkw.

Zu hohe Kosten, sagt auch Wilfried Thal, Präsident des Landesverbandes des ambulanten Gewerbes und der Schausteller: "Das führt am Ende dazu, dass Volksfeste für den Bürger nicht mehr finanzierbar sind. Und Volksfeste und Jahrmärkte sollten für alle da sein. Wenn wir diese Märkte nicht mehr haben, dann ist das ein Einschnitt in unser gesellschaftliches Leben. Damit hat dann auch der Terror im Grunde gewonnen."

Und was sagt die Stadt? Könnte nicht eine erhöhte Polizeipräsenz die Veranstalter entlasten? Von der Innenbehörde heißt es hierzu: "Der Schutz von Veranstaltungen und deren Besuchern liegt grundsätzlich nicht in der Zuständigkeit der Polizei, sondern befindet sich im Verantwortungsbereich des Veranstalters."

SPD offen für Fördertopf-Idee

Die SPD-Fraktion der Bürgerschaft sieht das zwar auch so. Hier ist man aber offen, was die Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen betrifft: "Grundsätzlich finden wir nicht, dass die Polizei alles leisten muss, was private Anbieter im öffentlichen Raum absichern wollen", sagt Anja Quast, bezirkspolitische Sprecherin. "Wenn es aber so teuer ist aufgrund der verstärkten Sicherheitsvorschriften, die es ja nunmal gibt aufgrund der schärferen Sicherheitslage, müssen wir gucken: Wie können wir entlasten?" Denkbar sei etwa ein Fördertopf.

Für Uwe Bergmann ist das kein Trost. Er muss gucken, ob sich seine Veranstaltungen weiterhin noch tragen.

