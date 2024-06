Stand: 15.06.2024 20:35 Uhr Job-Kennenlerntag nur für Frauen bei VHH

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben am Sonnabend in Bergedorf einen Job-Kennenlerntag nur für Frauen veranstaltet. Von 11 bis 15 Uhr konnten die Besucherinnen sich auf dem Betriebshof beispielsweise in einem Fahrschulbus ans Lenkrad setzen und sich auch über viele weitere Berufe im Unternehmen informieren. Ziel war es laut VHH, Berührungsängste abzubauen, um neue Mitarbeitende zu finden. Derzeit arbeiten knapp 20 Prozent Frauen an den drei VHH-Standorten. Besonders Busfahrerinnen, Kfz-Mechatronikerinnen und Elektro-Ingenieurinnen werden aber noch gesucht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.06.2024 | 19:30 Uhr