Jan-Fedder-Promenade am Hamburger Hafen offiziell eingeweiht Stand: 14.01.2022 11:22 Uhr Über zwei Jahre nach seinem Tod wurde der Schauspieler Jan Fedder mit einer nach ihm benannten Promenade am Hamburger Hafen geehrt.

Die bislang nicht offiziell benannte Uferpromenade am Hafen zwischen Landungsbrücken und Baumwall trägt jetzt den Namen des beliebten Hamburger Schauspielers und Ehrenkommissars der Polizei Hamburg. Am Freitagvormittag wurde die Jan-Fedder-Promenade von Witwe Marion Fedder, Innensenator Andy Grote (SPD), Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) und dem Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD) offiziell eingeweiht.

Jan Fedder wäre heute 67 Jahre alt geworden

Die Ehrung fand an einem besonderen Tag statt, denn Fedder wäre am Einweihungstag 67 Jahre alt geworden. Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der NDR Serie "Großstadtrevier" jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez gesorgt und auch die vor Kurzem beendete Serie "Neues aus Büttenwarder" mitgeprägt.

Witwe und Innensenator warben für Idee

Hamburgs Innensenator Grote hatte die Idee zusammen mit Fedders Witwe Marion auf den Weg gebracht. Die überwältigenden Reaktionen auf den Vorschlag hätten gezeigt, was Jan Fedder den Hamburgerinnen und Hamburgern noch immer bedeutet, sagte der Politiker.

VIDEO: Jan Fedder - Was bleibt? (44 Min)

"Jan war mit Leib und Seele Hamburger"

Für Marion Fedder gibt es keinen anderen Ort in Hamburg, der so stellvertretend für das Leben ihres Mannes stehe: "Die Benennung zur Jan-Fedder-Promenade ist mit Sicherheit das schönste Geburtstagsgeschenk, das Jan je bekommen hat. Jan war mit Leib und Seele Hamburger und stolz auf seine Stadt. Der Hamburger Hafen war seine Heimat, sein Lebenselexir. Einen besseren Ort um Jan für die Ewigkeit zu ehren, hätte man nicht finden können. Jan würde sagen: 'Fedder geht’s nicht!'"

