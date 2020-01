Stand: 23.01.2020 14:54 Uhr - NDR 90,3

Jan Fedder: Grab bekommt ein neues Schild

Auch Wochen nach seinem Tod ist die Verehrung für den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder noch so groß, dass sein Grab jetzt mit Kette und einem Schild geschützt wird. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ohlsdorfer Friedhofs haben beides installiert, um Pflanzen und Rasen auf dem Grab zu sichern. Seit der Beerdigung Fedders Mitte Januar sei der Rasen um die Ruhestätte herum fast komplett niedergetreten worden, sagte ein Friedhofssprecher. Viele Fans würden bis zu dem Holzkreuz vortreten und dort Blumen ablegen. Auf diese Weise sei fast schon eine Art Weg auf dem Rasen und um die Grabstätte herum entstanden. Dieser Innenraum soll nun nicht mehr betreten werden.

Marion Fedder lässt neues Schild installieren

Seine Witwe Marion will ein neues Schild installieren lassen, um für Verständnis bei den Fans zu werben. Der bisherige Text war ihr nicht ausführlich genug in der Begründung. NDR 90,3 verriet sie, was auf dem neuen Schild stehen soll - etwa, dass man mit dem Andrang so nicht gerechnet habe. "Aber natürlich finden wir es schön, dass so viele Menschen Jan verehren und sehen wollen, wo er seine Ruhe gefunden hat." Sie appelliert an die Besucher und Besucherinnen: "Bitte habt Verständnis, dass Ihr nicht auf den Grabraum vor dem Denkmal treten dürft." Ihr Mann würde es nicht gut finden, "wenn man auf ihm rumtrampelt." Demnächst wolle sie einen Briefkasten vor dem Grab installieren lassen, in den man "letzte Grüße für Jan einwerfen" könne.

Große Trauerfeier im Michel

Familie, Freunde und Fans hatten Mitte Januar mit einer großen Trauerfeier im Hamburger Michel Abschied von dem beliebten Schauspieler genommen. Er war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren nach einer Krebserkrankung in Hamburg gestorben. Fedder spielte 28 Jahre in der ARD-Serie "Großstadtrevier" den Hamburger Polizisten Dirk Matthies, der auf dem Kiez für Recht und Ordnung sorgte. Mit unverwechselbarer Stimme und Akzent machte Fedder norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Er drückte er auch der Serie "Neues aus Büttenwarder" als Bauer Brakelmann seinen Stempel auf. Außerdem stand er für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen und den Film "Das Boot" vor der Kamera.

