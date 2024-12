Jahresrückblick 2024 in Hamburg: Oktober bis Dezember Stand: 27.12.2024 15:50 Uhr Berühmte Schiffe kommen nach Hamburg, der Flughafen Fuhlsbüttel verliert an Bedeutung und die Hamburger Schauspielerin Hannelore Hoger stirbt in ihrer Heimatstadt. Das sind die Themen vierten Quartal 2024.

In vier Teilen blickt das NDR Hamburg Journal auf das vergangene Jahr zurück. Was hat die Hamburgerinnen und Hamburger 2024 bewegt? Hier gibt es die wichtigsten Ereignisse aus Politik, Sport und Kultur.

Oktober: Alarm wegen Marburg Virus und Fluggesellschaften streichen Flüge

2. Oktober: Ein Paar, das krank von einer Ruanda-Reise nach Hamburg kommt, sorgt für Aufregung. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann und die Frau mit den Marburg Virus infiziert sind, wird zeitweise ein Bahnsteig des Hauptbahnhofs gesperrt. Einen Tag später gibt es nach einer Untersuchung im UKE Entwarnung. Die Sozialbehörde räumt aber Fehler ein.

10. Oktober: Die britische Fluggesellschaft Ryan Air gibt bekannt, viele Flugververbindungen von Hamburg aus zu streichen. 60 Prozent der Sitzplatzkapazität sollen wegfallen. Auch Condor und Eurowings kündigen eine Reduzierung ihres Hamburger Flugangebots an.

11. Oktober: Durch den Elbtunnel kommt ein ungewöhnlicher Schwertransport: Ein 80-Tonnen-schweres und etwa 100 Meter langes Rotorblatt muss Hamburg durchqueren und dabei das Nadelör des Elbtunnels passieren. Es ist ein Pilotversuch, der gelingt. Der Fahrer kommentiert: "Man darf nie den Respekt vor der Ladung verlieren."

24. Oktober: Die gespreizten Frauenbeine am Eingang des Hamburger Kiezlokals "Zur Ritze" sind berühmt. Am Donnerstag feierte die Kultkneipe mit dem Boxring im Keller ihr 50-jähriges Jubiläum.

November: "Gorch Fock", HMS "Queen Elizabeth" in Hamburg und Taufe der "Hamburg Express"

4. November: Die "Hamburg Express" wird im Hamburger Hafen getauft. Das riesige Containerschiff ist 400 Meter lang und 61 Meter breit. Es gehört zur Flotte der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Taufpatin ist Eva Maria Tschentscher, die Frau des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD).

8. November: Das Segelschulschiff "Gorch Fock" kommt nach Hamburg. Es soll zur Norderwerft in den Schiffs-TÜV. Für die Hamburgerinnen und Hamburg hat das einen angenehmen Nebeneffekt. Erstmals seit 2015 ist es möglich, das berühmte Schiff wieder zu besichtigen. Tausende nutzen die seltene Gelegenheit bevor das Schiff Hamburg wieder verlässt.

10. November: Der große Doppel-Schornstein des stillgelegten Kohlekraftwerks Moorburg wird gesprengt. Das knapp 140 Meter hohe Bauwerk wird kontrolliert zu Fall gebracht. Der verantwortliche Sprengmeister ist zufrieden mit der Bilderbuch-Sprengung.

18. November: Der britische Flugzeugträger HMS "Queen Elizabeth" macht im Hamburger Hafen fest. Viele Schiff-Spotter warten auf die Ankunft des Schiffes, das für eine NATO-Übung nach Deutschland kommt. Der Flugzeugträger bietet Platz für 1.450 Besatzungsmitglieder und 40 Kampfflugzeuge.

24. November: Der HSV entlässt seinen Coach Steffen Baumgart nach fünf sieglosen Spielen. Als Nachfolger ist Bruno Labbadia im Gespräch, doch vorerst darf Merlin Polzin Interimstrainer sein. Vier Wochen, zwei Siege und zwei Niederlagen später befördert der HSV Polzin für den Rest der Saison zum Cheftrainer.

Dezember: Michael Jackson Video und Tod von Hannelore Hoger

2. Dezember: "MJ - Das Michael Jackson Musical" hat in Hamburg Premiere. Seit 2022 läuft die Show bereits am Broadway in New York. Im Stück geht es um die Vorbereitungen auf die Dangerous Welttournee 1992. Aber einen wichtigen Aspekt im Leben Jacksons lässt das Musical komplett aus: Die Vorwürfe gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs.

6. Dezember: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss zum dritten Mal vor dem Cum-Ex-Ausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen. Diesmal geht es um die HSH-Nordbank. Die frühere Landesbank von Hamburg und Schleswig Holstein hatte auch illegale Cum-Ex-Geschäften getätigt. Scholz sagte, er habe 2013 keine Zweifel daran gehabt, dass die HSH Nordbank ihre eigenen Cum-Ex-Fälle selbst umfassend aufgeklärt habe.

16. Dezember: Beim Elbtower verdichten sich die Anzeichen, dass die Investorengruppe um Dieter Becken das Gebäude fertig stellen wird. Becken ist jetzt der einzige, der mit dem Insolvenzverwalter verhandelt. Im Gespräch ist, dass das künftige Hamburger Naturkunde-Museum in den Elbtower ziehen könnte.

27. Dezember: Erst jetzt wird bekannt, dass die Schauspielerin Hannelore Hoger kurz vor Weihnachten in ihrer Heimatstadt Hamburg gestorben ist. Bundesweit bekannt wurde sie mit der Rolle der Bella Block in der gleichnamigen ZDF-Serie.

