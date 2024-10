Hamburger Kiezlokal "Zur Ritze" feiert 50-jähriges Jubiläum Stand: 23.10.2024 17:04 Uhr Die gespreizten Frauenbeine über dem Eingang des Hamburger Kiezlokals "Zur Ritze" sind berühmt. Am Donnerstag feiert die Kultkneipe mit dem Boxring im Keller ihr 50-jähriges Jubiläum.

1974 eröffnete Hanne Kleine die Kneipe. Im Keller richtete der ehemalige Mittelschwergewichtsboxer der DDR.Nationalmannschaft einen Boxkeller zu eigenen Trainigszwecken ein.

Stammkneipe für Rotlichtgrößen

In den 70er-Jahren ist die "Ritze" Stammkneipe für Zuhälter und andere Rotlichtgrößen, die hinter einem dicken, roten Vorhang ihre Geschäfte abwickeln. In den 80ern wird es rau auf dem Kiez. 1981 wird der Zuhälter Fritz Schroer - "Chinesen-Fritz" genannt - bei laufendem Kneipenbetrieb in der "Ritze" erschossen. Seit 2015 ist Carsten Marek hier Pächter, der einst Chef der berüchtigten Marek-Bande war, die mit Zuhälterei das Rotlichtmilieu im Griff hatte.

Henry Maske trainierte im Boxkeller

Jan Fedder und Udo Lindenberg waren und sind Stammgäste in der "Ritze", im Keller trainierten schon Henry Maske, Axel Schulz oder Dariusz Michalczewski. Am Donnerstag wird mit über 1.000 Gästen aus Prominenz, Milieu und Sport gefeiert.

