HMS "Queen Elizabeth": Britischer Flugzeugträger im Hamburger Hafen Stand: 18.11.2024 17:33 Uhr Der Flugzeugträger HMS "Queen Elizabeth" der britischen Royal Navy ist am Montagnachmittag in den Hamburger Hafen eingelaufen. Wegen Stumböen auf der Nordsee verzögerte sich die Ankunft, die eigentlich für den Morgen geplant war.

Zahlreiche Shipspotter versammelten sich im Hafen, um das Einlaufen des Schiffes zu beobachten. Die HMS "Queen Elizabeth" bietet Platz für 1.450 Besatzungsmitglieder und 40 Kampfflugzeuge. Das Schiff soll bis Sonnabend in Steinwerder liegen. Es nimmt an einer NATO-Übung teil. Seit 13 Jahren war kein britischer Flugzeugträger mehr zu Gast im Hamburger Hafen.

Flugzeugträger macht am Kreuzfahrterminal Steinwerder fest

Der Flugzeugträger machte am Kreuzfahrtterminal Steinwerder fest, weil die Wasserschutzpolizei das Kriegsschiff dort besonders gut abschirmen kann - beispielsweise gegen Spionage. Auch die Heimatschutzkompanie des Landeskommandos Hamburg soll das Schiff und das Areal in Steinwerder sichern. Ein "Open Ship" für die Hamburgerinnen und Hamburger gibt es aus Sicherheitsgründen nicht. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird am Dienstag aber mit einer Delegation an Bord gehen. Dann ist zu Ehren des Besuchs auch ein Senatsempfang im Gästehaus des Senats geplant.

284 Meter lang und 73 Meter breit

Die HMS "Queen Elizabeth" wurde 2017 in Dienst gestellt. Der Flugzeugträger hat vor allem Senkrechtstarter an Bord, aber auch viele Hubschrauber - und ist entsprechend groß. Er hat eine Länge von 284 Metern und ist mit 73 Metern breiter als jeder Containerriese.

Für die Besatzung wurde ein Programm in Hamburg geplant. Neben Stadt- und Hafenrundfahrten gibt es einen Besuch des Internationalen Maritimen Museums.

