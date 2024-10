Auch Eurowings streicht seinen Flugplan für Hamburg zusammen Stand: 11.10.2024 11:34 Uhr Nach Ryanair streicht jetzt auch die Lufthansa-Tochter massiv Flüge von und nach Hamburg. Grund ist die Erhöhung der Flughafen-Gebühren in Fuhlsbüttel.

Das ist der nächste Schlag für den Flughafen Hamburg und für Passagiere, die bezahlbare Flüge suchen. Eurowings reduziert sein Angebot um mehr als 1.000 Flüge. "Ein erster Schritt", sagt Eurowings-Chef Jens Bischof. Zum Sommerflugplan wird die Verbindung nach Köln-Bonn eingestellt. Auch sechs Ziele in Europa und Nordafrika werden nicht mehr angeflogen. Welche das sind, sagt Bischof nicht.

Höhere Entgelte sind der Grund

Allerdings äußert sich Bischof zum Grund für die Streichungen: "Die Pläne des Flughafens für eine völlig unverhältnismäßige Erhöhung der Entgelte lassen uns keine Wahl." Eurowings ergänzt, dass das reduzierte Flug-Angebot die Anbindung Hamburgs deutlich schwächen und Fliegen spürbar verteuern werde.

Flughafen Hamburg äußert Bedauern

Der Flughafen Hamburg bedauert den Schritt. Airport-Chef Christian Kunsch kann den Eurowings-Vorwurf zu teurer Flughafen-Entgelte nach seinen Worten "in keinster Weise nachvollziehen." Was er derzeit plane, würde die Kosten für einen Flug ab Hamburg um 2,30 Euro pro Passagier erhöhen. Hamburgs Flughafen liege damit gleichauf mit Düsseldorf und Berlin. Erst am Donnerstag hatte Ryanair die Streichung von rund 2.000 Hamburg-Flügen erklärt.

