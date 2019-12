Stand: 05.12.2019 14:30 Uhr

In Hamburg drohen neue Diesel-Fahrverbote

Auf Autofahrer in Hamburg kommen möglicherweise weitere Durchfahrtsbeschränkungen zu. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Stadt dazu verurteilt, den seit 2017 bestehenden Luftreinehalteplan zu verschärfen. Die Richter halten ihn nicht für ausreichend. Die Stadt müsse den Zeitraum, in dem der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten wird, so kurz wie möglich halten, so das Gericht.

BUND hatte geklagt

Geklagt hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er hatte unter anderem bemängelt, dass die Grenzwerte auf absehbare Zeit auch an der Habichtsstraße, am Högerdamm, an der Nordkanal- und der Spaldingstraße nicht eingehalten werden. Außerdem kritisieren die Umweltschützer, dass die Stadt keine größeren Verbotszonen für ältere Diesel einrichtet wie in anderen Städten.

Details noch unklar

Noch ist nicht klar, ob und wo genau die Stadt weitere Dieselfahrverbote wie in der Max-Brauer-Alle verhängen muss. Das wird das Oberverwaltungsgericht erst in seinem schriftlichen Urteil erläutern, das in einigen Wochen erwartet wird. Die Stadt kann gegen das Urteil für mehr Fahrverbote Revision einlegen - dann müsste das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden.

Bislang zwei Straßenabschnitte betroffen

Hamburg hatte zum 1. Juni 2018 als erstes Bundesland zwei sogenannte Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge zur Reduzierung der Stickoxidbelastung in der Luft in Kraft gesetzt. Für ältere Diesel-Pkw und -Lkw gilt das Fahrverbot auf knapp 600 Metern in der Max-Brauer-Allee und, auf 1,6 Kilometern in der Stresemannstraße - dort jedoch nur für ältere Lastwagen. Für Anwohner und Anlieger gibt es umfangreiche Ausnahmen.

Karte: Hier gelten die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge

