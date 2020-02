Stand: 01.02.2020 11:02 Uhr - NDR 90,3

Hohe Kosten durch illegal entsorgten Müll

Verpackungspapier von Süßigkeiten, Zigarettenstummel oder gar alte Stühle: Auf Hamburgs Straßen und Gehwegen landet weiterhin jede Menge Abfall, der in Behältern oder auf speziellen Höfen entsorgt werden müsste. Im vergangenen Jahr warfen Passantinnen und Passanten insgesamt mehr als 2.800 Tonnen Müll achtlos weg. Dabei ist das Volumen im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung. Der Müll liege aber immer großflächiger verteilt, was die Entsorgungskosten steigen lasse.

15.000 Anzeigen der Stadtreinigung

Insgesamt hat die Entsorgung rund 309.000 Euro gekostet. Durch Bußgelder seien etwa 389 000 Euro in die Stadtkasse geflossen, wobei die Summe allerdings nur einen Teil des Verwaltungsaufwands decke. Die Hamburger Stadtreinigung hat im vergangenen Jahr mehr als 15.000 Anzeigen wegen illegal entsorgten Mülls gestellt.

Um dem Müllproblem zu begegnen, hat die Stadtreinigung vor einigen Jahren Mülldetektive eingesetzt. Es handelt sich um so genannte WasteWatcher. Seit 2018 dürfen sie auch Personalien kontrollieren und Anzeigen stellen. So kostet eine weggeworfene Zigarettenkippe typischerweise 20 Euro, bei einem auf der Straße abgestellten Sofa kommen schnell 200 Euro zusammen, wie der Sprecher sagte.

