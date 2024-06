Hitze-Tage in Hamburg: Stadt gibt Empfehlungen für kühle Orte Stand: 05.06.2024 06:28 Uhr Für die ganz heißen Tage in diesem Sommer plant die Hamburger Sozialbehörde ein erweitertes Informationsangebot: Die "Kühle-Orte-Karte".

Aus der Hitze raus und etwas abkühlen: Zum Beispiel in den Grünanlagen der Stadt oder am Wasser. Wo in Hamburg die besten Plätze dafür sind, soll in der digitalen "Kühle-Orte-Karte" stehen. Ein paar dieser Orte findet man jetzt schon im Online-Angebot der Stadt: Es ist zum Beispiel der Michel. Und natürlich der Alte Elbtunnel, der einem im Sommer fast wie ein Kühlhaus vorkommt.

Info-Kampagne geplant in diesem Sommer

Für die bevorstehenden heißen Tage plant die Sozialbehörde außerdem eine Informationskampagne - unter anderem auf den Bildschirmen in U- und S-Bahnen. Dort soll es voraussichtlich ab der kommenden Woche konkrete und leicht umsetzbare Verhaltenstipps bei großer Hitze geben. Noch nicht fertig ist dagegen der Hitzeaktionsplan der Stadt. Den hatte die Bürgerschaft vor rund einem Jahr beim Senat in Auftrag gegeben. Die Arbeiten daran dauern voraussichtlich bis September, teilte die Sozialbehörde mit.

Rat bei Hitze: Kopfbedeckung, Ruhepausen und viel trinken

Fachleute raten für die heißen Tage, ausreichend zucker- und alkoholfreie Getränke zu trinken. Auch Kopfbedeckung, leichte Kleidung, Schatten, leichtes Essen und Ruhepausen seien wichtig, hieß es weiter. Das gelte vor allem für kleine Kinder, Kranke und ältere Menschen.

Hitze-Tipps auch im Internet

Hitze kann für den menschlichen Organismus sehr belastend sein. In den meisten Fällen reicht es jedoch aus, sich mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen darauf einzustellen. Im Internet gibt unter anderem die Stadt Hamburg Tipps auf der Seite www.hamburg.de/sommerhitze. Zudem wurde 2023 erstmals ein sogenanntes Hitze-Telefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 040 115 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr) können allgemeine Tipps zu Schutz vor Hitzebelastung und zum richtigen Umgang mit extrem heißen Temperaturen eingeholt werden.

