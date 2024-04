Wasserspender in Hamburg: Mehr kostenloses Trinkwasser Stand: 14.04.2024 07:08 Uhr Wie gut kommt der Ausbau der öffentlichen Trinkwasserspender in Hamburg voran? Das wollte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete, David Erkalp, vom Senat wissen. In den letzten vier Jahren ist die Zahl mehr als verdoppelt worden, so die Antwort auf die Kleine Anfrage.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es 47 Wasserspender. Im Jahr 2020 waren es lediglich 20. Die Anlagen werden zum Großteil von der Stadtreinigung betrieben, da es sich um Trinkwasserinstallationen an öffentlichen Toiletten handelt. Die anderen fünf Wasserspender sind von Hamburg Wasser eingerichtet worden.

Vier Wasserspender geplant

Laut Auskunft des Senats werden in diesem Jahr noch vier weitere dazukommen. Und zwar an den Standorten Kemal-Altun-Platz in Altona, im Eichtalpark in Wandsbek, am Seeveplatz in Harburg und am Bergedorfer Herzog-Carl-Friedrich-Platz. Kosten pro Standort: rund 52.000 Euro.

Weitere Standorte werden gesucht

Da Hamburg Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft ist, gibt es auch Geld vom Bund. Damit sollen kurzfristig noch zwei weitere Trinkwasserspender in Hamburg installiert werden. Nach geeigneten Standorten wird momentan gesucht.

