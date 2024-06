Stand: 08.06.2024 10:46 Uhr Helmut-Schmidt-Universität lädt zum "Tag der Bundeswehr" ein

Die Bundeswehr öffnet am Sonnabend an neun Standorten ihre Kasernen - zum dritten "Tag der Bundeswehr". Expertinnen und Experten beantworten auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs Fragen zu den Streitkräften und zur Ausrüstung. An der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität wollen die Soldatinnen und Soldaten Einblicke in den Abwehrkampf gegen Massenvernichtungswaffen, den militärischen Nahkampf oder die Marineschifffahrt geben - außerdem sollen Drohnenabwehrsysteme präsentiert werden.

