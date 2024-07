Stand: 14.07.2024 18:36 Uhr Hauptbahnhof: 28-Jähriger verfolgt Gepäckdieb - Festnahme

Ein Passant hat in der Nacht zu Sonntag am Hamburger Hauptbahnhof einen Gepäckdieb verfolgt und damit zu seiner Ergreifung beigetragen. Laut Bundespolizei hatte eine Frau gegen 1.30 Uhr für einige Sekunden ihren Koffer und ihren Rucksack am Boden abgestellt, als ein Dieb ihren Rucksack samt Laptop und Kopfhörer ergriff und damit wegrannte. Als die Frau um Hilfe rief, erkannte der 28-jährige Passant die Situation und nahm die Verfolgung auf. Er stellte den Dieb noch im Bahnhof, sodass die Bundespolizei ihn festnehmen konnten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.07.2024 | 19:30 Uhr