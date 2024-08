Stand: 18.08.2024 14:38 Uhr Harburg: Rollstuhlfahrer stürzt auf S-Bahn-Gleise

Am Bahnhof Harburg ist ein Rollstuhlfahrer am frühen Sonntagmorgen auf die Gleise gestürzt. Der Fahrer einer einrollenden S-Bahn bemerkte den Mann und leitete rechtzeitig eine Notbremsung ein. Feuerwehr und Bundespolizei rückten mit einem Großaufgebot an und konnten den 65-Jährigen nahezu unverletzt retten. Wieso der Mann auf die Gleise stürzte, ist unklar. Fremdverschulden schließt die Bundespolizei aber aus.

