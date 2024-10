Stand: 11.10.2024 18:21 Uhr Harburg: Fahrer eines E-Scooters bei Unfall schwer verletzt

In Harburg hat es am Freitag einen schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gegeben. Ein 28-Jähriger fuhr am Nachmittag mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Cuxhavener Straße, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Einfahrt einbog. Der Scooter-Fahrer prallte auf das Auto und durchschlug mit seinem Kopf eine hintere Seitenscheibe des Fahrzeugs. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Notarzt brachte den Mann in ein Krankenhaus.

