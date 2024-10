Stand: 09.10.2024 14:17 Uhr Hapag-Lloyd und Maersk: Keine Fahrten mehr durchs Rote Meer

Die Reedereien Hapag-Lloyd und Maersk planen, das Rote Meer künftig zu umfahren. Die Unternehmen, die von Februar 2025 an die Allianz "Gemini Cooperation" bilden, hatten im September wegen der Krise im Roten Meer ein neues Routennetzwerk vorgestellt. Nun teilte Hapag-Lloyd mit, dass vorerst alle Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Südafrikas fahren sollen. In der Mitteilung heißt es, an erster Stelle stünde die Sicherheit der Seeleute, Schiffe und Ladung. Man wolle das Rote Meer wieder durchfahren, wenn es sicherer sei. Huthi-Rebellen im Jemen greifen seit Herbst 2023 Schiffe in der Region an.

