Stand: 11.08.2022 09:18 Uhr Hapag-Lloyd steigert Gewinn deutlich

Deutliches Plus bei Hapag-Lloyd: Deutschlands größte Container-Reederei hat den Gewinn im ersten Halbjahr auf 8,7 Milliarden Euro gesteigert. Das waren sechs Milliarden mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund sind vor allem die Frachtpreise, die rasant gestiegen sind. Konzernchef Rolf Habben Jansen erwartet in den kommenden Monaten eine Entspannung bei den Lieferketten - und in der Folge bei den Frachtpreisen. | Sendedatum NDR 90,3: 11.08.2022 09:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.08.2022 | 09:00 Uhr