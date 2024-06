Mittagessen in Hamburgs Schulen wird teurer Stand: 14.06.2024 07:51 Uhr Eltern in Hamburg müssen bald mehr für das Schulessen ihrer Kinder ausgeben. Die Preise steigen ab dem kommenden Schuljahr um 35 Cent auf 4,70 Euro, wie die Schulbehörde mitteilte.

Hintergrund ist eine Vereinbarung zwischen der Behörde und Hamburgs Schul-Caterern: Sie bekommen künftig bis zu 5,50 Euro pro Essen. 4,70 Euro davon übernehmen die Eltern - das sind acht Prozent mehr als bisher. Die Schulbehörde schießt weitere 80 Cent pro Essen dazu. Die Behörde reagiert mit den höheren Preisen auf die gestiegenen Lebensmittel- und Arbeitskosten. Und darauf, dass die Gastro-Betriebe inzwischen wieder die volle Mehrwertsteuer zahlen müssen.

Preise für Schulessen werden jährlich angepasst

Für viele Kinder bleibt das Schulessen in Hamburg aber auch weiterhin kostenlos. Und zwar dann, wenn ihre Eltern Sozialleistungen bekommen. Und es bleibt auch bei den bekannten Ermäßigungen an den Grundschulen für alle Eltern, die wenig verdienen. Allerdings müssen sich Mütter und Väter darauf einstellen, jetzt Jahr für Jahr mehr ausgeben zu müssen: Die Essenspreise sollen jährlich angepasst werden an die Lebensmittel- und Arbeitskosten.

Nach Angaben der Schulbehörde werden in Hamburgs Schulkantinen pro Jahr mehr als 16 Millionen Mittagessen ausgegeben.

