Hamburg: Neue Initiative zur Verkehrserziehung von Kindern Stand: 13.06.2024 20:00 Uhr Die Sesamstraße vermittelt Kita- und Vorschulkindern spielerisch Wissen. Gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und dem NDR erklärt die Sendung den Kleinen jetzt auch, wie sie in Hamburg mit dem öffentlichen Nahverkehr von A nach B kommen.

Gelbe, rote und blaue U-Bahnlinien, aktuell vier S-Bahnlinien und unzählige Busverbindungen - schon manche Erwachsene sind da manchmal überfordert, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg nutzen. Für kleine Kinder, die noch nicht unbedingt die HVV-App nutzen können, ist das natürlich noch viel verwirrender. Weil der Nahverkehr aber zum einen sicher und zum anderen umweltfreundlich ist, sollen die Kleinen möglichst früh an das Thema herangeführt werden. "Nachhaltige Mobilität ist das Thema der Stunde und je früher wir Kindern die Nutzung des ÖPNV vermitteln, umso besser für die Mobilitätswende", sagt Raimund Brodehl, der Geschäftsführer des HVV.

HVV-Rallye zum Thema ÖPNV für Kleinkinder

Unter dem Motto "Sesamstraße und HVV bewegen" will der HVV gemeinsam mit Sesame Workshop - einer Organisation, die sich mit Bildung und Medien beschäftigt - und dem NDR Kindern deshalb beibringen, wie sie bei all den Haltestellen und Verkehrsmitteln den Überblick behalten. Der HVV bietet zum Beispiel eine Rallye zum Thema ÖPNV extra für Kleinkinder, die diese gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern machen können. Außerdem veranstaltet der HVV am 21. Juli am Museum für Arbeit in Barmbek ein kostenloses Familienfest. Die Sesamstraßen-Figuren Ernie und Bert werden dann dabei sein.

Öffentlicher Nahverkehr wird Thema in der Sesamstraße

Und auch im Fernsehen wird das Thema Fortbewegung kindgerecht erklärt: Am 7. Oktober startet die neue Staffel der Sesamstraße. In zwei Folgen werden Kinder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein.

