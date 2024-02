Deutlich weniger Containerumschlag im Hamburger Hafen Stand: 27.02.2024 11:19 Uhr Im Hamburger Hafen ist der Containerumschlag im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent eingebrochen. Damit wurden in etwa so wenige Boxen bewegt wie zuletzt 2010.

Rund 7,7 Millionen Container sind im vergangenen Jahr in Hamburg von Schiffen an Land gebracht worden und umgekehrt. 2014 waren es noch etwa zwei Millionen Boxen mehr. Seitdem zeigt der Trend in Hamburg stetig nach unten.

Mattern: Konkurrenten in Nordeuropa geht es ähnlich

Axel Mattern, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing, macht dafür allgemein die schwierige geopolitische Lage und die schwache Wirtschaft verantwortlich. Ähnlich würde es den anderen Häfen in Nordeuropa gehen. Auch die beiden größten Häfen an der Nordsee, Rotterdam und Antwerpen, hätten beim Containerumschlag Verluste hinnehmen müssen.

Handel mit China schwächelt

In Hamburg ist besonders deutlich, dass der Handel mit China schwächelt, dem mit Abstand größten Handelspartner. Dagegen gibt es ein Plus beim Warenverkehr in die USA. Hoffnung, dass sich die Lage in diesem Jahr insgesamt grundlegend ändert, hat Hafen Hamburg Marketing nicht. Man freue sich, wenn man das derzeitige Niveau halten könne, so Mattern.

Gesamter Seegüterumschlag geht um 4,7 Prozent zurück

Beim gesamten Seegüterumschlag, zu dem zum Beispiel auch Massengüter wie Kohle, Erze und Getreide gehören, ist das Minus etwas geringer als beim reinen Containerumschlag. 2023 betrug der Seegüterumschlag 114,3 Millionen Tonnen und lag damit 4,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aber auch diese Zahlen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.02.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen